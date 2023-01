﻿OZ live von der Hochzeitsmesse in Rostock zum Nachschauen: Die Trends 2023 für Braut und Bräutigam

Zwei Stühle für eine Hochzeitsfeier mit den Anhängern für stehen auf der Hochzeitsmesse an einem Stand.

Am Wochenende findet in der Hansemesse die 22. Rostocker Hochzeitsmesse statt. Nach fast drei Jahren Pause dreht sich wieder alles um schöne Kleider, schicke Anzüge, festliche Blumenbuketts und leckeres Essen. OZ-Mitarbeiterin Luisa Schröder zeigt ihnen eine Brautmodenschau und spricht mit einer Hochzeitsplanerin aus MV über die Trends in diesem Jahr.

