﻿OZ live zum Nachschauen: Der Rostocker Weihnachtsmarkt 2022 ist eröffnet

Kurz nach dem ersten Schnee in der Hansestadt Rostock startete auch der Weihnachtsmarkt 2022. Die OSTSEE-ZEITUNG war live bei der Eröffnung des größten Adventsmarktes in MV vor Ort. Hier das Video zum Nachschauen.

Rostock. Pünktlich mit dem ersten Schnee hat der Weihnachtsmarkt in Rostock eröffnet. Nachdem in den zwei Jahren zuvor der Markt entweder gar nicht oder nur unter strengen Auflagen und verkürzt stattfand, können Besucher in diesem Jahr den stimmungsvollen Markt in der Vorweihnachtszeit wieder in vollen Zügen genießen.