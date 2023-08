Imposantes Segelschiff

Ein Bild von der Hanse Sail 2022: Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“ steuert den Hafen von Rostock an und wird vom Feuerlöschboot begrüßt.

Die „Gorch Fock“, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, ist am Mittwoch in Warnemünde eingelaufen. Sie ist eines der Hauptschiffe auf der Hanse Sail 2023 in Rostock. Die OSTSEE-ZEITUNG hat das Einlaufen der Bark im Livestream begleitet. Sehen Sie hier das Video.

