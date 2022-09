﻿OZ live zum Nachschauen: Marteria verteilt Fischbrötchen und Codes fürs Konzert 2023 in Rostock

Marteria bei seinem Ticket-Presale in Warnemünde.

Was für ein Fan-Auflauf: Marteria verteilte in Warnemünde Fischbrötchen und Konzert-Codes für sein Konzert, das er 2023 im Rostocker Ostseestadion plant. Über 500 Fans waren vor Ort – und OZ live natürlich auch. Sehen Sie hier das Video in voller Länge.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket