﻿OZ live ab 19 Uhr: Lernen Sie die Rostocker OB-Wahl-Kandidaten beim Wahlforum kennen

Am Ortseingang in Wischuer entsteht gerade ein neues Ferienhausgebiet. Im Ort selbst gibt es Ferienwohnungen. Mehr Touristen wollen die Gemeindevertreter von Biendorf in dem Ortsteil nicht zulassen und lehnen den Bau von zwei Ferienhäusern ab. Auch ein Kompromiss des Investor kommt nicht gut an.