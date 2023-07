﻿Liveticker: Alles zum Konzert von Roland Kaiser im Iga-Park Rostock

Vor Auftritt im Iga-Park

Konsequenzen für Rostock? Angeblich waren beim Roland-Kaiser-Konzert in Cottbus K.O.-Tropfen im Umlauf

Nach einem Konzert von Roland Kaiser in Cottbus sind bei der Polizei mehrere Anzeigen eingegangen. Besucher äußern den Verdacht, dass ihnen auf dem Gelände KO-Tropfen verabreicht wurden. Was der Veranstalter dazu sagt – und ob es Konsequenzen für Kaisers Auftritt in Rostock gibt.