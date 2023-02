Am Donnerstag wird im Rostocker Volkstheater die neue Folge „Daniel A.“ des Rostocker Polizeirufes 110 gezeigt: Auch Regisseur und Darsteller sind vor Ort. Die OZ berichtet ab 18.30 Uhr in einem Liveticker und mit Videos vom roten Teppich.

Rostock. Fast ein Jahr lang haben Fans des Rostocker Polizeirufs 110 auf die neue Folge gewartet: Nun ist es endlich soweit – am 19. Februar um 20.15 Uhr ist die aktuelle Folge „Daniel A.“ in der ARD zu sehen. Vorab gibt es am Donnerstag, den 16. Februar, eine Preview im Rostocker Volkstheater, zu der auch Regisseur und Schauspieler erwartet werden. Die OZ berichtet ab 18.30 Uhr in einem Liveticker und mit aktuellen Videos vom roten Teppich aus dem Theater.