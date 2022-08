Das Partyschif MS Koi sticht am Donnerstag gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG auf See. Die OZ hat ihren Fotografen mit an Bord. Hier finden Sie ab circa 22 Uhr Bilder von der Party auf der Hanse Sail 2022.

Rostock. Am Donnerstag sticht um 19.30 Uhr die MS Koi zur OZ-Party in See. Neben guter Stimmung und dem wunderschönen Blick auf die Segler der Hanse Sail direkt vom Wasser aus erwartet die Besucher auch ein Auftritt von DJ Beauty and the Beats.

Er verbindet in seinen Auftritten Genres, Musikkultur und Party flüssig miteinander und liefert seinem Publikum sowohl auf großen Bühnen als auch in kleinen Clubs oder eben einem Schiff eine energiegeladene Show. Nicht nur auf der MS Koi tritt der Discjockey auf, auch auf vielen Festival wie dem Hurricane, Deichbrand oder dem Funhouse findet man ihn. Die Gäste der Koi-Party können sich auf einen musikalischen Mix aus Bass, House und Trap freuen, während Sie die traumhafte Kulisse genießen.

Ein Fotograf der OSTSEE-ZEITUNG ist mit an Bord, um die Party in Bildern festzuhalten. Ab circa 22 Uhr finden Sie hier Impressionen der OZ-MS-Koi-Party.

Also dranbleiben und Ausschau nach unserem OZ-Fotograf Ove Arscholl halten – wenn Sie sich hier wiederfinden wollen.

Von OZ