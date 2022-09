Roland Kaiser, Ärzte, Tote Hosen, Clueso, Seeed – die Liste der Konzerthighlights des Sommers ist lang. OZ-Reporterin Katharina Ahlers war bei jedem davon dabei. Jetzt blickt sie zurück auf die aus ihrer Sicht schönsten Momente, größten Emotionen und eine ziemlich peinliche Aktion.

Rostock. Der Open-Air-Konzertsommer ist vorbei. Leider. In diesem Jahr haben sich die Stars im Iga Park nahezu die Klinke in die Hand gegeben. Hier gibt es nicht nur tolle Konzerthallen, mit dem Iga Park hat die Hansestadt auch eine fantastische Open-Air-Location und ist in der Lage, mehrere große Produktionen nacheinander zu fahren.

Für mich war der Konzertsommer ein gelungener Sommer. Nach langer Durststrecke hatten alle diesen fulminanten Neustart bitter nötig. Hier ein Rückblick auf die schönsten und weniger schönen Momente.