﻿Sechs Gänge für Feinschmecker: „Albert & Emile“ in Rostock setzt auf gehobene Küche

Rostock. Wer ein besonderes kulinarisches Erlebnis in der Hansestadt Rostock sucht, der findet es in der Brasserie „Albert & Emile“. Diese Erfahrung machten auch die OZ-Tester bei ihrem Besuch in der Altschmiedestraße 28.

Inhaber und Küchenchef Frank Reinshagen (55) kaufte dieses mittelalterliche Haus nach 1990 und machte es zur Gaststätte. Dabei legte er Wert darauf, dass es noch möglichst viel von seiner Geschichte erzählen kann. Das klappt dank altem Gebälk, ausgetretenen Treppen oder betagten Türen und Fenstern problemlos.

Frank Reinshagen ist als Küchenchef des Rostocker Restaurants „Albert & Emile“ in seinem Element. © Quelle: Werner Geske

Dass diese besondere Kulisse nach einer besonderen Küche verlangt, ist selbstverständlich. Doch was bietet sie an diesem Abend?

„Albert und Emile“: Grundmenü ist immer vegetarisch

Der Gast sucht vergeblich nach einer Speise- und Getränkekarte. Dahinter steht Absicht. Reinshagen liebt eine gewisse Spontanität: „Ich lasse mir das, was ich auf den Tisch bringe, oft erst wenige Stunden, bevor ich die Gaststätte öffne, einfallen.“ Auch diesmal ist das der Fall.

Rostocker Restaurants im Gourmet-Test Die Hansestadt Rostock ist reich an schönen Restaurants. Mit der Serie „Rostocker Restaurants im Gourmet-Test“ will die OSTSEE-ZEITUNG nun Orientierung bieten. Unterstützt wird die OZ dabei vom Warnemünder Gourmet Raoul Reck. Der 51-Jährige ist ausgewiesener Feinschmecker. Seine Leidenschaft für exquisite Küche hat ihn bereits in die besten Restaurants Europas geführt. Gemeinsam mit OZ-Mitarbeiter Werner Geske testet er die kulinarischen Angebote, den Service und die Gastlichkeit von Rostocker Lokalen. Geachtet wird dabei auf das Ambiente, das Angebot und die Qualität der Speisen sowie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da das „Albert & Emile“ über lediglich 15 Sitzplätze verfügt, ist eine Reservierung ratsam. Geöffnet ist das kleine Restaurant in der Östlichen Altstadt in Rostock donnerstags und freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr sowie sonnabends von 18.30 bis 21.30 Uhr. Kontakt unter Telefon: 0381/4934373

Sechs Gänge hat er für den Abend vorbereitet und nennt das, was er allen Gästen anbietet, „Menü des Tages“. Auf einer Schiefertafel verweist der Wirt darauf, dass das Grundmenü immer vegetarisch ist. „Nur im Herbst ergänze ich es durch Produkte aus Wald und Flur“, sagt er. Stets spürbar sind die Einflüsse der französischen und japanischen Küche.

Getränkeempfehlung: Rostocker Trinkwasser und Grauburgunder

Um zunächst die Getränkewünsche zu erfüllen, steht Kellner Thomas Bergemann bereit. Dem OZ-Tester und Warnemünder Gourmet Raoul Reck rät er zu einem deutschen Grauburgunder. Wie sich zeigt, eine gute Empfehlung. Dazu bietet er Wasser an. Das kommt aus dem Hahn und wird im Krug serviert.

Kellner Thomas Bergemann gießt Öl als Zutat für die Vorspeise auf den Teller von Raoul Reck. © Quelle: Werner Geske

„Das Rostocker Trinkwasser hat eine sehr gute Qualität. Trotzdem geben wir ihm Kohlefilter aus japanischer Steineiche zu. Die wirkt ausgleichend auf den pH-Wert, reduziert den Chlorgehalt und führt wichtige Mineralien zu“, erklärt der Kellner. Der Test zeigt: Es schmeckt angenehm.

Erstes Urteil: Sehr speziell, schmackhaft und stimmig

Dann wird aufgetischt. Zunächst Appetithäppchen. Petite Paris, eine delikate Einlegegurke vom Hof eines Doberaner Bio-Erzeugers, mit Dill verfeinertem Quark angerichtet.

Zunächst gibt es Appetithäppchen: Petite Paris, eine delikate Einlegegurke vom Hof eines Doberaner Bio-Erzeugers, mit Dill verfeinertem Quark angerichtet. © Quelle: Werner Geske

Es folgen gekochte Artischocken. Deren Blätter und weiches Innere gibt einem Dip den besonderen Geschmack. Couscous, ein Getreidegries, ist mit Thunfisch-Creme, Erbsen, pürierter Avocado und Zitrone pikant abgeschmeckt.

Couscous, ein Getreidegries, ist mit Thunfisch-Creme, Erbsen, pürierter Avocado und Zitrone pikant abgeschmeckt. © Quelle: Werner Geske

Nächster Gang: Gelbe Bete aus Italien, mehrere Stunden in Meersalz gebacken, mit Büffelmozzarella und gewürzt mit Koriandersamen und Pfefferkörnern. Genießer Reck entlockt es das Urteil: „Sehr speziell, sehr schmackhaft, insgesamt sehr stimmig.“

Was auch auf gebackene Sellerie an Shiitake-Pilzen zutrifft. Mit der abschließenden Crème brûlée mit Zitrone und karamellisiertem Zucker hat das Tester-Duo hingegen ein kleines Problem: „Die Karamellkruste war etwas zu lange flambiert, daher in Teilen zu hart und geschmacklich leicht bitter.“

„Albert und Emile“ in Rostock bietet kulinarisches Abenteuer

Für beide Tester – weder Vegetarier noch Veganer – gleicht der Besuch bei „Albert und Emile“, so wie vom Küchenchef erhofft, einem kulinarischen Abenteuer. „Ich bin von dem überrascht, was die Küche aus den vorrangig vegetarischen Zutaten gezaubert hat“, sagt Reck. Ein Beweis dafür, dass es auch ohne Fleisch geht. Frank Reinshagen hat es verstanden, die fünf Geschmacksrichtungen und verschiedene Texturen harmonisch miteinander zu verbinden. Hin und wieder hätten wir uns jedoch mehr Würze gewünscht.“

Gäste reisen extra an, um in Rostock „außergewöhnlich zu speisen“

Melina Knezevic (28) und Ehemann Christian Herbrik-Knezevic (32) aus München, die ihren Urlaub an der Mecklenburger Seenplatte verleben, sind extra angereist, um hier „außergewöhnlich zu speisen“. Sie finden nur Lob für das, was auf den Tisch kommt: „Das ist gehobene Küche. Das Essen ist mit so viel Liebe zubereitet und wunderbar abgeschmeckt, dass wir völlig begeistert sind. Das ist leichte und bekömmliche Sommerküche, wie sie sein sollte.“

Melina Knezevic und Ehemann Christian Herbrik-Knezevic aus München gefiel die anheimelnde Atmosphäre der Brasserie "Albert & Emile". © Quelle: Werner Geske

Da liegt das bayerische Ehepaar auf einer Linie mit den Rostockern Maria Wuntke und Max Schuhmacher. Beide sind ebenfalls zum ersten Mal hier zu Gast und sehr zufrieden: „Das Essen hat uns geschmeckt. Die Zutaten waren sehr saisonal und frisch. Spannend, wie es der Küche gelang, solchen Geschmack aus den Produkten herauszubekommen. Gefallen hat uns auch die sehr anheimelnde, fast familiäre Atmosphäre in rustikalem Ambiente.“

Maria Wuntke und Max Schumacher fanden es auch vor dem Restaurant „Albert und Emile“ gemütlich. © Quelle: Werner Geske

Solche Anerkennung geht Frank Reinshagen runter wie Öl: „Dass es allen geschmeckt hat, freut mich“ Kommen Erwachsene mit Kindern in seine Brasserie, sei er auch darauf eingestellt: „Den Lütten zaubere ich dann gern ihr Lieblingsessen.“

Gehobene Küche – gehobener Preis: Das kostet es im „Albert und Emile“

Hohe Kochkunst hat allerdings einen entsprechenden Preis. Die beiden OZ-Tester erhielten an diesem Abend eine Rechnung über 184 Euro.

