Das große Sommerquiz der OZ hat sein Ende gefunden. In den vergangenen Wochen hatten Sie die Chance, Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zu gewinnen. Wer den Urlaub im Travel Charme Kurhaus Binz im Wert von 699 Euro gewonnen hat, erfahren Sie hier.

Rostock. Das große Sommerquiz der OZ ist beendet. Sechs Wochen lang hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier die Chance, zwei Kanus von Lübzer, 5 x 2 Brunch-Gutscheine vom Ratskeller12 Rostock, zehn Tickets für das Konzert „Ein musikalisches Feuerwerk“ am Schloss Bothmer, 5 x 50 Euro Ikea Gutscheine, zehn Tickets für die MS Koi Houseboat Party zur Hanse Sail sowie Urlaub im Travel Charme Kurhaus Binz im Wert von 699 Euro zu gewinnen.

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Wir haben unsere Hauptgewinnerin gezogen: Auf Erholung und Urlaub im Travel Charme Kurhaus Binz darf sich Nadine Lubs aus Rostock freuen.

In der vergangenen Woche haben wir zehn Tickets für die MS Koi Houseboat Party zur Hanse Sail verlost. Die Gewinner von jeweils zwei Karten sind Dörte Richter aus Laage, Franziska Lorz aus Papendorf, Pauline Grieshammer aus Rostock, Andreas Jacobi aus Ückeritz und Martin Niendorf aus Rostock.

Zuvor wurden außerdem 50-Euro-Ikea-Gutscheine verlost. Darüber können sich Christian Meiske aus Rostock, Kathrin Matis aus Putbus, Andrea Dankert aus Grevesmühlen, Roland Lemke aus Ribnitz-Damgarten und Andre Meißner aus Waren (Müritz) freuen.

Zu "Ein musikalisches Feuerwerk" am Schloss Bothmer mit dem OZ-Festspielbus durften außerdem Anke Dahlmeier aus Rostock, Axel Breddin aus Dummerstorf, Robert Haase aus Rostock, Ulrich Boede aus Bentwisch, Sylvia Bartsch aus Rostock, Claudia Sochart aus Greifswald, Angelika Heinsdorff aus Heringsdorf, Torsten Stettin aus Rostock, Lara Ludolfs aus Samtens und Katja Schlüter aus Niepars fahren.

Kerstin Standke aus Stralsund und Jörg Marczynski freuen sich über zwei Kanus von Lübzer.

Zudem wurden Brunchgutscheine vom Ratskeller12 in Rostock verlost. In Begleitung schlemmen ist so für Christine Hirsch aus Elmenhorst-Lichtenhagen, Sabine Spannaus-Boede aus Bentwisch, Sigrid Richter aus Rostock, Sascha Schwarzer aus Rostock und Olaf Dörschner aus Admannshagen-Bargeshagen möglich.

Wir gratulieren allen Gewinnern!

Von OZ