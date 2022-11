Welcher Tourismus tut MV gut? Hier können Sie mit Experten in Warnemünde darüber diskutieren

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in MV. Doch muss er auch weiter wachsen? Am 14. November wird sich der OZ-Talk in Warnemünde dem Thema annehmen und zusammen mit Lesern und den Experten über die zukünftige Gestaltung des lokalen Tourismus diskutieren. Wer als Experte dabei ist und wie Sie teilnehmen können.

Die Brücke am Alten Strom ist ein viel frequentierter Ort in Warnemünde.

Rostock. In den Räumlichkeiten der Ecolea-Schule in Warnemünde haben OZ-Leser am 14. November erneut und gleichzeitig auch zum letzten Mal in diesem Jahr die Chance mitzureden. In der fünften Ausgabe des OZ-Talks, der in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen wird, geht es wieder um die Frage: Welcher Tourismus tut MV gut?

Bei dem Event, das von OZ-Redakteurin Luisa Schröder moderiert wird, werden die Gäste Matthias Fromm, Tourismusdirektor für Rostock und Warnemünde, Norbert Ripka, Gastronom und Unternehmer, Jobst Mehlan, „Ur-Warnemünder“, Künstler und Aktivist sowie Frank Martens, Direktor des Hotels Warnemünder Hof geladen sein. So können Sie daran teilnehmen.

Hier können Sie sich für den OZ-Talk zum Tourismus anmelden

Das Ostseebad Warnemünde gilt als bedeutende Tourismusregion für Rostock und ganz MV. Doch wie kann der Wirtschaftszweig am effektivsten genutzt werden – und welche Rolle spielen dabei die Einheimischen? Am 14. November von 19.30 bis 20 Uhr können OZ-Leser über diese und weitere Fragen mit den geladenen Gästen diskutieren, um bei der zukünftigen Gestaltung und Entwicklung des lokalen Tourismus in MV in den Bereichen Wohnraum, Verkehr, Parken oder auch Naturschutz mitzuwirken.

Wer sich jetzt angesprochen fühlt und mitreden oder auch nur zuhören möchte, der kann sich hier für die Gesprächsrunde in Warnemünde anmelden und sich einen der vorhandene Plätze sichern. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Getränke werden während der gesamten Veranstaltung über eine Vertrauenskasse verfügbar sein.