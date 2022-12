Sind Sie für freies Parken in der Rostocker Innenstadt? Stimmen Sie ab

Die Rostocker CDU fordert mehr kostenloses Parken in der Rostocker Innenstadt – das befürworten sowohl regelmäßige Parker als auch die Händler im Zentrum. Doch was halten Sie davon? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns.

Parkscheine muss man in der Rostocker Innenstadt an jeder Ecke lösen – und die werden jetzt auch noch teurer. Für viele Autofahrer ein Ärgernis. (Archivbild)

Rostock. Die Parkgebühren in der Rostocker Innenstadt sorgen schon seit einiger Zeit für Unruhe – denn selbst das kurze Stehen ist hier schon ziemlich teuer. Im kommenden Jahr soll die Mindestparkgebühr jetzt auch noch angehoben werden.

Doch die Rostocker CDU hat andere Pläne: Sie will die sogenannte „Brötchentaste“, also 15 Minuten kostenloses Parken, und freies Parken an Sonntagen einführen. Und nicht nur die Politiker befürworten das: Auch Autofahrer und Verkäufer in der Innenstadt finden das gut. Was halten Sie davon?

