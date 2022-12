Freies Parken in Rostocker Innenstadt: Das sagen die OZ-Leser

Rostock. Wird so die City für Kunden attraktiver? Mit einer sogenannten Brötchentaste will die CDU künftig 15 Minuten kostenloses Parken in der Rostocker Innenstadt ermöglichen. An Sonntagen soll man das Fahrzeug sogar komplett kostenfrei abstellen dürfen.

Was halten Sie von dieser Idee, haben wir die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG gefragt. 354 von ihnen haben die Frage beantwortet (Stand: Freitag, 15 Uhr). Eine deutliche Mehrheit von 58,2 Prozent, das sind 206 Teilnehmer, findet den Vorschlag positiv. Doch 40,7 Prozent (144 Teilnehmer) lehnen die Idee ab. 1,1 Prozent haben keine Meinung.

Mindest-Parkgebühr in Rostock steigt 2023

Die steigenden Parkgebühren sorgen für viel Unmut. Selbst wer nur für wenige Minuten einen Stellplatz braucht, um etwas zu erledigen, zahlt gleich die Mindestgebühr. Sie liegt aktuell bei einem Euro – ab kommendem Jahr werden 20 Cent mehr fällig.

In anderen Städten gibt es die „Brötchentaste“ seit Jahren: So haben Köln oder Kiel positive Erfahrungen gemacht – das kostenlose Parkticket trage spürbar zur Belebung des Einzelhandels im Innenstadtbereich bei, heißt es.

