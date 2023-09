Trotz Kostenexplosion: Mehrheit will neues Volkstheater für Rostock

Polizei sucht Brandstifter

E-Bike brennt in Rostock – Mieter in KTV müssen Haus verlassen

Weil ein Elektrorad in Brand geraten war, musste ein Mehrfamilienhaus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock am Dienstag geräumt werden. Ein Mieter wurde verletzt. Die Polizei schließt eine technische Ursache aus und sucht Zeugen.