Eigentlich sollte das Steinkohlekraftwerk in Rostock 2025 abgeschaltet werden. Diese Entscheidung will der OB-Kandidat, Michael Ebert, als kassieren, sollte er die Wahl gewinnen. In einer Umfrage wollte die OZ wissen, was Sie davon halten. Das ist das Ergebnis.

Soll Rostocks Steinkohlekraftwerk am Netz bleiben? So haben OZ-Leser abgestimmt

Rostock. Das Steinkohlekraftwerk in Rostock soll eigentlich 2025 abgeschaltet werden. Doch diese Entscheidung will Michael Ebert kassieren, sollte er im November die Wahl zum Oberbürgermeister der Hansestadt gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Diskussionen um die Abschaltung des Steinkohlekraftwerks schon im Jahr 2025 sorgen für unnötige Verunsicherungen. Das Kraftwerk ist die einzige regelbare Anlage in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen es für die Versorgungssicherheit“, hatte der Kandidat von CDU, FDP und UFR kürzlich gesagt. Er will, dass Rostocks Steinkohlekraftwerk auf unbestimmte Zeit am Netz bleibt.

Lesen Sie auch

Mehrheit der Leser will, dass das Kraftwerk in Betrieb bleibt

Was die Leserinnen und Leser von dieser Idee halten, wollte die OZ in einer Umfrage wissen. Wir haben daher die Frage gestellt: Soll das Rostocker Kohlekraftwerk 2025 vom Netz gehen? Und das Ergebnis fällt recht deutlich aus. 868 Teilnehmer haben sich an der Umfrage beteiligt und zwei Drittel (574 Personen) haben mit „Nein, es sollte in Betrieb bleiben“ geantwortet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Anlage wie geplant 2025 abgeschaltet wird, dafür haben sich 272 Umfrageteilnehmer, das sind 31,3 Prozent, ausgesprochen. 2,4 Prozent haben sich dazu noch keine Meinung gebildet und mit "Weiß ich nicht" abgestimmt. Wir sagen Sie zu diesem Thema? Stimmen Sie hier weiter ab.

Die Umfrage ist ein Stimmungsbild und nicht repräsentativ.

Von OZ