Sollen die Preise für Alkohol drastisch angehoben werden?

Alkoholkonsum führt zu Polizeieinsatz

Wegen eines Handgemenges in der Notunterkunft in Rostock-Schmarl musste die Polizei in der Nacht zu Dienstag anrücken. Den Angaben zufolge waren mehrere Männer betrunken in dem Quartier in der Industriestraße aufgetaucht. Einer der Bewohner hatte noch versucht, sie zu beruhigen.