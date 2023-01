Was sollte mit der „Undine“ im Rostocker Stadthafen passieren? Stimmen Sie ab

Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg

Der Landkreis wollte am Börzower Weg in Grevesmühlen ein Flüchtlingscamp errichten. Am Donnerstag plötzlich die überraschende Wende: Die Kreisverwaltung hat die Pachtanfrage für das Grundstück zurückgezogen. Werden jetzt doch wieder Sporthallen als Notunterkünfte genutzt?