Welcher Spielplatz in Rostock ist Ihr Liebling?

Rostock. Spielplätze gibt es in Rostock wie Sand am Meer. Laut der Stadtverwaltung sind es insgesamt 235 im Gebiet der Hansestadt. Die Auswahl an Orten zum Herumtollen, Rutschen und Spaß haben ist also groß. Bei so viel Vielfalt fällt die Wahl des Lieblingsspielplatzes gar nicht so leicht. Ist es die Nähe zur eignen Wohnung? Oder die tollen Spielgeräte? Was genau macht Ihren Stammspielplatz so besonders. Schreiben Sie uns, warum Ihr Spielplatz der beste in der ganzen Stadt ist.

Wir freuen uns auf Ihre Spielplatzgeschichten.