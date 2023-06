OZ-Umfrage

Aktivisten verzögern das Auslaufen der AidaDiva in Rostock – was halten Sie von der Aktion?

17.06.2023, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock-Warnemünde: Klimaaktivisten versuchen auf Kanus und aufblasbaren Booten das Kreuzfahrtschiff «Aida Diva» am Auslaufen zu hindern. Die Aktivisten haben eine Aktion gegen den Kreuzfahrttourismus gestartet. Foto: Frank Hormann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mit Kanus haben Klimaaktivisten am Samstagabend zeitweise das Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes verhindert, um gegen die Klimaauswirkungen der Branche zu demonstrieren. Was ist ihre Meinung zu dieser Aktion in Warnemünde?