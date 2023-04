﻿Schafft Hansa Rostock den Klassenerhalt? So haben OZ-Leser abgestimmt

Nach der Niederlage beim SC Paderborn sind die Abstiegssorgen beim FC Hansa Rostock noch größer geworden. Doch was denken die Fans? In einer Umfrage haben sie darüber abgestimmt, ob sie noch an den Verbleib ihres Teams in der 2. Bundesliga glauben.

Rostock. Die Abstiegsgefahr beim FC Hansa Rostock wird immer größer. Nach der 0:3-Niederlage in Paderborn steht der Klub von der Ostseeküste weiter auf einem Abstiegsrang der 2. Fußball-Bundesliga und hat auf den Relegationsplatz zwei Punkte Rückstand. Auf Rang 15, der zum Verbleib in der Liga berechtigen würde, sind es bereits vier Punkte.

Noch stehen sechs Spiele in dieser Saison für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz auf dem Programm. Doch allmählich schwindet auch die Hoffnung bei den Fans.

Mehrheit der OZ-Leser glaubt nicht an Hansas Klassenerhalt

In einer Umfrage wollte die OZ von ihren Leserinnen und Lesern wissen, ob sie noch an den Klassenverbleib von Hansa glauben. Das Ergebnis fällt recht deutlich aus. 945 Teilnehmer haben sich an der Abstimmung beteiligt. 59,5 Prozent, das sind 562 Personen, glauben nicht daran, dass die Rostocker auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen. 35 Prozent haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie stimmten mit „Ja, Hansa schafft den Klassenverbleib“ ab.

5,5 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich zu diesem Thema noch keine Meinung gebildet und stimmten mit „Ich weiß nicht“. Was denken Sie?

