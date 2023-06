Auswertung

OZ-Umfrage zu Klimaprotest gegen Aida in Warnemünde: Leser finden Aktion übertrieben

Klimaaktivisten haben am Sonnabend (17. Juni) das Kreuzfahrtschiff „Aidadiva“ in Rostock-Warnemünde blockiert und hinderten dieses zwei Stunden am Auslaufen. Die OZ hat ihre Leser gefragt, was sie davon halten. Ein Großteil der Umfrage-Teilnehmer ist sich einig.