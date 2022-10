﻿Exklusive Forsa-Umfrage zur OB-Wahl: Das sind Rostocks größte Probleme

Am Freitagabend (21. Oktober 2022) empfängt der FCH den FC Kaiserslautern im Ostseestadion. Anpfiff für das Spiel der 2. Bundesliga ist um 18.30 Uhr. Die Polizi rechnet mit etlichen Behinderungen im Feierabend-Verkehr. Was Pendler erwartet und was Fans für die Anreise mit Auto, Bus und Bahn wissen müssen.