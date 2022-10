﻿OZ-Umfrage: Das wäre Rostocks neue stärkste Kraft in der Bürgerschaft

Die Rostocker haben das Vertrauen in „ihre“ Bürgerschaft verloren, sagt Meinungsforscher Manfred Güllner. Im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG hat das Forschungsinstitut Forsa die Menschen in der Stadt befragt, wen sie aktuell in die Bürgerschaft wählen würden. Das Ergebnis: Nur eine Partei kann zulegen, wäre neue stärkste Kraft.

Rostock. Die beste Nachricht vorweg: Die Rostocker lieben „ihre“ Hansestadt. Allen Problemen rund um Verkehr und Wohnraum, Stadtentwicklung und Politik zum Trotz. Das belegen nun auch Zahlen des renommierten Meinungsforschungsinstitutes Forsa. Im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG haben die Forsa-Experten eine repräsentative Gruppe von 750 Rostockern befragt. Ergebnis: 90 Prozent der Menschen leben liebend gerne in Rostock.

Und auch für die SPD hat Forsa gute Nachrichten: Würde am kommenden Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt, könnten die Sozialdemokraten als einzige Fraktion kräftig zulegen und zur neuen „Nummer eins“ im Stadt-Parlament werden. Forsa-Chef und Meinungsforscher Manfred Güllner sieht in den Umfrageergebnissen dennoch einen deutlichen „Warnschuss“ an die Fraktionen.

Rostocker lieben Rostock

Doch zunächst zu den „schönen“ Zahlen: Neun von zehn Rostockern leben gerne an der Warnow. „In vielen anderen Städten geben nur 80 oder weniger Prozent an, gerne in ihrer Stadt zu wohnen“, erklärt Güllner.

Vor allem Anhänger der Linken mögen Rostock: Bei ihnen liegt die sogenannte Identifikation mit der Hansestadt sogar bei 95 Prozent. Auffällig: Selbst bei AfD-Wählern, die ansonsten als eher unzufrieden mit Politik und Gesellschaft gelten, lieben 84 Prozent Rostock.

Und: Je älter die Menschen, desto mehr Heimatliebe. 97 Prozent der Rostocker über 60 Jahre wohnen gerne in „ihrer“ Stadt. Zum Vergleich: Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren sind es „nur“ drei Viertel, die gerne in Rostock leben.

Petitesse: Je höher der Bildungsabschluss, desto geringer die Heimatliebe – 94 Prozent der Menschen mit Hauptschulabschluss sind gerne Rostocker, bei Abiturienten oder Menschen mit abgeschlossenem Studium sind es lediglich 89 Prozent.

SPD genießt das höchste Vertrauen

Wenn es um die Politik in der Stadt geht, dann sehen die Zahlen aber lange nicht mehr so positiv aus: „Das Ergebnis ist niederschmetternd“, sagt Forsa-Chef Güllner. Denn die Rostocker haben kaum Vertrauen in „ihre“ Parteien: 59 Prozent der Befragten sagen, sie trauen keiner Partei zu, mit den Problemen der Hansestadt fertigzuwerden.

Forsa-Chef Güllner: „Es gibt in vielen Bereichen seit Jahren einen Stillstand in Rostock.“ Der Ärger um die inzwischen abgesagte Bundesgartenschau 2025 ist nur ein Beispiel. Auch in Sachen Volkstheater-Neubau und was die geplante neue Eis- und Schwimmhalle im Nordwesten der Stadt angeht, tut sich nicht viel. Jedenfalls nichts Sichtbares. Neue Baugebiete für Einfamilienhäuser gibt es nicht, der Ausbau der Radwege stockt.

Güllner macht dafür die Bürgerschaft verantwortlich: „Es gibt zu viele Gruppierungen, die nur noch die Interessen von Minoritäten vertreten und Klientelpolitik machen.“ Die Parteien hätten die Kommunalpolitik vernachlässigt, nicht mehr das „große Ganze“ im Blick.

Am ehesten trauen die Rostocker das aber noch der SPD zu: Auf die Frage, welche Partei am besten mit den Problemen in der Hansestadt fertigwerde, antworten 17 Prozent mit der SPD. Ein Spitzenwert. Selbst bei AfD-Anhängern liegt die SPD auf Platz zwei. Der Linken trauen gerade mal acht Prozent der Rostocker, CDU, Grünen, Linken und AfD nur vier Prozent.

Nur eine Fraktion legt zu

Würden die Rostocker am kommenden Sonntag eine neue Bürgerschaft wählen, würde sich an der aktuellen Zusammensetzung wenig ändern. Nur eine Partei kann kräftig zulegen im Vergleich zur Wahl 2019 – und erneut ist das die SPD. Statt 14,4 Prozent, wie vor drei Jahren, würde sie nun 20 Prozent holen.

Die Linke bliebe unverändert bei gut 20 Prozent, die Grünen würden erneut 19 Prozent bekommen. Für die CDU würden sich 14 Prozent der Wähler entscheiden, für die FDP 4 Prozent und für die AfD 10 Prozent. Das deckt sich mit den Werten der letzten Wahl. Alle anderen Gruppierungen kämen zusammen auf 10 Prozent. Rostocker Bund, UFR, Aufbruch 09 und Co. würden in Summe also Sitze in der Bürgerschaft einbüßen.

„Allerdings muss auch bei diesen Daten bedacht werden, dass über 50 Prozent der befragten Wahlberechtigten derzeit keiner Partei die Stimme geben würden“, so Forsa-Chef Güllner.