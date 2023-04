OZ-Umfrage zur Trennung von Pieckenhagen: Das sagen die Leser zur Hansa-Personalie

Hansa Rostock ist im Abstiegskampf. Nach der Entlassung des Trainers folgte nun am Ostermontag die Freistellung des Sportvorstands Martin Pieckenhagen. Was die Leser von dieser Entscheidung halten.

Manager Martin Pieckenhagen bei dem Spiel FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf (2:5) in der zweiten Bundesliga.

Rostock. Eine deutliche Mehrheit der OZ-Leser befürwortet die Entscheidung von Hansa Rostock, Martin Pieckenhagen als Sportvorstand zu entlassen. In einer nicht repräsentativen Umfrage, an der bis Dienstagmorgen 1176 Leser teilgenommen haben, sind sich 880 Leser (74,8 Prozent) einig. Sie glauben, dass ein neuer Vorstand her muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

166 Leser (14,1 Prozent) meinen dagegen, dass Pieckenhagen nach vier Jahren bei dem Verein weiterhin eine gute Wahl ist. 130 Teilnehmer (11,1 Prozent) können sich keine Meinung dazu bilden, ob die Entlassung der richtige Schritt war, um den Abstieg aus der zweiten Bundesliga noch zu verhindern. Die Teilnahme an der Umfrage ist weiterhin möglich – teilen sie uns gerne ihre Meinung mit.

Lesen Sie auch

Die Leitung des sportlichen Bereiches übernehmen vorerst Vorstandsvorsitzender Robert Marien und Kaderplaner Kevin Meinhardt. Der Vorstand wurde damit beauftragt, zeitnah und in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat die Stelle neu zu besetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Aufsichtsrat hatte sich nach der Niederlage gegen Holstein Kiel für eine Freistellung Pieckenhagens ausgesprochen, weil er aufgrund der aktuellen sportlichen Situation, Strukturen überarbeiten und die neue Saison planen will.