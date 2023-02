Der umstrittene Schweizer Historiker Daniele Ganser will am 7. März in der Stadthalle über die Gründe des Ukraine Krieges referieren. Doch seine Ansichten sind hochumstritten. Sollte er in Rostock auftreten dürfen?

In der Rostocker Stadthalle soll am 7. März der umstrittene Historiker Daniele Ganser auftreten. (Archiv)

Finden Sie, dass der Vortrag von Daniele Ganser in Rostock abgesagt werden sollte?

Rostock. Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Diese Frage will der umstrittene Historiker Daniele Ganser am 7. März in der Rostocker Stadthalle beantworten. Doch ist ein Mann, der Verschwörungsmythen verbreitet und den Holocaust verharmlost haben soll, geeignet diese hochkomplexe Frage zu klären?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In anderen Städten wurden die Vorträge des Schweizers nach viel Gegenwind bereits abgesagt. Auch in Rostock regt sich Protest. Was meinen Sie?

Mehr anzeigen

Wollen Sie Ihre Meinung zu weiteren Themen teilen? Hier finden Sie alle laufenden Umfragen.