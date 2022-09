Gewinnen Sie zwei Tickets für das Empor-Heimspiel gegen Nordhorn-Lingen

Umfrage: Werden Sie die Spiele der Fußball-WM 2022 in Katar verfolgen?

Am 20. November 2022 beginnt in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Die Ausrichtung in der Wüste steht schon seit Jahren in der Kritik - hauptsächlich wegen der Menschenrechtslage im Golfstaat und den vielen toten Arbeitern beim Bau der Stadien. Ein Boykott des Turniers ist immer wieder Thema gewesen.