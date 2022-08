Seit Jahren wünschen sich viele Dummerstorfer wieder eine eigene Post in der Gemeinde. Der Traum rückt näher, DHL hat mit der Gemeinden einen Mietvertrag unterzeichnet. Doch ein Problem muss erst noch gelöst werden.

Dummerstorf. Ist das der ersehnte Durchbruch im Kampf der Dummerstorfer um eine eigene Post? Die 7500 Einwohner der Gemeinde am Rostocker Stadtrand müssen kilometerweit fahren, um Briefmarken zu kaufen oder Pakete aufzugeben. Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) verkündet bei einem spontanen Treffen von einem Dutzend Einwohnerinnen spannende Neuigkeiten. „DHL hat zum 1.8. einen Mietvertrag unterschrieben“, sagt Wiechmann bei einer spontanen Einwohnerversammlung. Der Logistikkonzern wolle in einem kleinen Raum im Mehrgenerationenhaus an der Gustav-Frölich-Allee einen kleinen Laden eröffnen, gleich neben dem Sportplatz. Hier sollen bald die von vielen Einwohnern vermissten Postdienstleistungen angeboten werden.

