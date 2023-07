﻿„Panzer-Fähre“ für Schweden-Linie ab Rostock: Warum diese Investition Sinn macht

Rostock/Trelleborg. Lange war die Zukunft der Eisenbahnfähren von Rostock nach Schweden ungewiss. In den meisten Fällen war der Landweg über Dänemark für Logistikkonzerne und Bahn-Unternehmen schneller und auch günstiger. Doch weil Brücken und Tunnel leichte Ziele sind, denken die Regierungen in Berlin und Stockholm nun offenbar um. Das vor allem Schweden darauf drängt, die Eisenbahnfähren zu erhalten und sogar neue zu bauen, liegt an Wladimir Putin.

Bezahlt Berlin die Schweden-Fähre?

Auch in Berlin es gibt erste Politiker, die sich mit dem Thema befassen und sogar ins Spiel bringen, dass die Bundesregierung neue Fähren bezahlen könnte. Sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands war es in Zeiten des Kalten Krieges üblich, dass der Staat, Firmen und Betrieben Material bereitstellte, das im Krisenfall für das Militär herangezogen wurde.

In Westdeutschland ließen sich Bauunternehmen quasi mit Mitteln der Bundeswehr komplette neue Fuhrparks mit Baggern, Lastwagen, Radladern auf den Hof stellen. Glücklicherweise wurden die nie anderweitig als auf Baustellen gebraucht.

Investition für Krisenzeiten

Mit Steuergeldern, nun eine Fähre zu bauen, die im Notfall auch als „Panzer-Transportschiff“ fungieren könnte – ja, das macht Sinn. Das wäre eine Investition in die Sicherheit, die sich hoffentlich niemals auszahlt. Und wenn dieses Schiff auch in MV statt in Asien gebaut wird, wäre der Nutzen auch in Friedenszeiten noch größer.

