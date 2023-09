Kostenfrei bis 19:28 Uhr lesen

Grundstücks-Auktion in Berlin

Das herunter gekommene Wohnhaus in der Alten Rostocker Straße 12 wird bei der Versteigerung in Berlin für ein Mindestgebot von 60000 Euro aufgerufen. Was bisher in dem 100 Jahre alten Bau zu finden war.