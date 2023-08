﻿Parken in Rostock: Wo es am Stadthafen, in der KTV oder Innenstadt Parkplätze gibt – und was sie kosten

Rostock. Mittwochnachmittag in Rostock: Die Schwestern Angela Steeg aus Berlin und Gabriela Steeg aus Güstrow steuern den großen Parkplatz im Rostocker Stadthafen an. „Mit der Parkplatzsuche haben wir nie Probleme, wir kommen immer direkt hierher. In der Innenstadt muss man das nicht versuchen“, so Gabriela Steeg.

Mit dem Preis sind die Besucherinnen zufrieden: Für drei Stunden zahlen sie insgesamt drei Euro. Parkgebühren, mit denen auch Paul Burczyk und Robert Barkow aus Nordrhein-Westfalen zufrieden sind. „In Duisburg und Oberhausen zahlen wir 5,50 Euro für eine Stunde – das ist mittlerweile echt extrem geworden und wird noch weiter ausgeweitet, um die Autos aus der Stadt zu bekommen.“

Zwei Euro pro Stunde, kurze Parkdauer: So ist die Situation in der Innenstadt

Parken in Rostock – das Thema sorgt in der Hansestadt regelmäßig für Diskussionen. Gerade im Stadtgebiet ist es mitunter schwierig, eine Stellfläche zu finden. Die Rostocker Innenstadt rangiert auf Platz zwei der teuersten Parkflächen der Hansestadt, teurer wird es nur in Warnemünde. So kostet das Parken auf straßenbegleitenden Parkplätzen in Parkzone A täglich zwischen 8 und 19 Uhr zwei Euro pro Stunde. Dazu gehört unter anderem die Lange Straße – die Höchstparkdauer beträgt hier auch lediglich eine Stunde.

Paul Burczyk (l.) und Robert Barkow aus Nordrhein-Westfalen finden 3 Euro für eine Stunde parken im Stadthafen vergleichsweise günstig. © Quelle: Ove Arscholl

In Parkzone B – etwa in der Hermannstraße oder der August-Bebel-Straße – kostet das Parken auf straßenbegleitenden Flächen 1,50 Euro für eine Stunde. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden, die Mindestgebühr liegt bei 50 Cent. Ähnlich sieht das in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt aus, etwa am Straßenrand in der Stampfmüllerstraße.

Günstiger wird es im Hansaviertel, in Parkzone C: Etwa in der Thünenstraße oder der Rembrandtstraße werden täglich zwischen 8 und 18 Uhr ein Euro pro Stunde für das Parken am Straßenrand fällig. Eine Tageskarte gibt es für fünf Euro.

Teilweise rund um die Uhr geöffnet: Parkhäuser

Alternativen bieten Parkhäuser. Das Parkhaus „Am Gericht“ in der August-Bebel-Straße hat rund um die Uhr geöffnet. Eine Stunde kostet hier einen Euro, jede weitere 1,50 Euro – das Tagesticket gibt es für zwölf Euro. Im Parkhaus Altstadt (Küterbruch) kostet eine Stunde ebenfalls einen Euro, das Tagesticket ist mit 15 Euro etwas teurer.

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt steht unter anderem das „Parkhaus am Doberaner Hof“ zwischen 6 und 24 Uhr zur Verfügung. Dort kostet die erste Stunde ebenfalls einen Euro, der Tagespreis liegt bei zwölf Euro. Kunden des angrenzenden Rewe-Marktes parken die ersten 60 Minuten kostenfrei.

Parken am Stadtrand: Park&Ride-Flächen

Weniger Stress – ohne lange Suche nach einem Parkplatz und oftmals kostenlos – bieten die Park-and-Ride-Flächen außerhalb der Innenstadt. Von dort aus geht es mit dem öffentlichen Nahverkehr weiter. Am „Südblick“ etwa stehen 160 kostenfreie Plätze zur Verfügung, mit der Straßenbahnlinie 5 sind es von dort aus 15 Minuten bis zum Neuen Markt.

Am S-Bahnhof Lütten Klein können sogar 430 Autos abgestellt werden, von dort aus fahren S-Bahnen in Richtung Warnemünde oder Rostock-Hauptbahnhof. Vom Parkplatz „Groß Schwaßer Weg“ brauchen Pendler 22 bis 26 Minuten bis ins Zentrum.

Das gilt für Elektro-Autos

Auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt Rostock gibt es einen Vorteil für Elektro-Autos. Diese können gebührenfrei mit Parkscheibe parken. Einen entsprechenden Hinweis gibt es auf den Parkautomaten. Die Parkdauer ist jedoch auf die zugelassene Höchstparkdauer beschränkt.

Privat bewirtschaftete Parkplätze fallen nicht darunter. Die Nutzer sollten deshalb unbedingt die Beschilderung an den Parkscheinautomaten beachten.

