﻿Noch weniger Parkplätze in der KTV: Baustelle am Patriotischen Weg ärgert Anwohner

Wer in der Rostocker KTV wohnt und ein Auto hat, kennt die Parkplatz-Problematik. Jetzt sperrt eine Baustelle am Patriotischen Weg weitere Flächen – zum Ärger der Anwohner. Wie lange dadurch noch rund 40 Stellplätze wegfallen und was das städtische Tiefbauamt dazu sagt.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Wo in der letzten Woche noch Autos am Wegesrand standen, prägen seit dieser Woche rot-weiße Absperrungen die Szenerie. Fußgänger und Radfahrer teilen sich den schmalen Teil der Straße, der für die Nutzung übrig geblieben ist. Derweil verteilen zwei Politessen am Patriotischen Weg fleißig Knöllchen.

„Das ist für mich schon Abzocke“, sagt Angela Warning mit Blick auf die schätzungsweise 40 Stellplätze, die durch die meterlange Baustelle weggefallen sind. Seit 17 Jahren wohnt sie in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, weiß um die ohnehin schwierige Parksituation. „Da wäre es angebracht, mal ein Auge zuzudrücken, wenn man den Menschen über so einen Zeitraum noch mehr Raum nimmt“, findet die 62-Jährige.

Angela Warning (62) wünscht sich mehr Toleranz der Stadt gegenüber Autofahrern.

Anwohner bewegen ihr Auto in der KTV nicht vom Fleck

Knapp fünf Wochen halten die Maßnahmen zwischen Hausnummer 46 und 61 laut Planung der Stadt an. Die Tiefbauarbeiten dauern nach Aussage der Stadtwerke Rostock bis zum 25. November. Auch die Eschenstraße, wo Halteverbotsschilder ohnehin seit Monaten das Parken am Tag verbieten, ist währenddessen nicht mit dem Auto zugänglich. Das hat dem Rathaus nach zweierlei Gründe: einerseits den Breitbandausbau, andererseits die Gehwegsanierung.

„Hier wird ständig irgendetwas gemacht“, sagt Sven Wullwage, der wie Angela Warning seit langer Zeit am Patriotischen Weg lebt. „Die Sperrungen, der Lärm, der Platzmangel – das strengt an.“ Um Nerven zu sparen, hat das Paar sein Auto vor der Baustelle geparkt. „Dort bleibt es erst mal“, betont der 56-Jährige, der jetzt zu Fuß unterwegs ist.

Anwohner Sven Wullwage (56) hat die Nase voll von Baustellen vor seiner Tür.

Nach der Parkplatz-Suche ist vor dem Knöllchen

Marcel Schlette dagegen hat, wenn er seinen Sohn Maddox zur Frühförderung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bringt, die Möglichkeit, sich auf den Hof der Einrichtung zu stellen. Dass die Baustelle in der Nachbarschaft vielfach nicht gut ankommt, findet er trotzdem nachvollziehbar: „Ich bin selbst schon zwei Stunden im Kreis gefahren, um in der KTV einen Platz zu finden“, berichtet er. „Dann habe ich mich notgedrungen dorthin gestellt, wo es eben möglich war.“ Die Folge sei ein 55-Euro-Strafzettel gewesen. In Zeiten der Inflation tue das weh. „Wenigstens Anwohnerparken“ wäre aus Sicht des 36-Jährigen ein Muss am Patriotischen Weg.

Marcel Schlette (36) ist regelmäßig in der KTV, um Sohn Maddox (6) abzuholen. Die Parkplatzsituation ist ihm ein Dorn im Auge.

„Autos, die im Kreis fahren, schaden der Umwelt“

Verständnis dafür, dass die Großbaustelle trotz allem nötig ist, bringt Anwohner Erik Schweder auf. „Natürlich stört das die Menschen, aber langsames Internet auch“, sagt er mit Blick auf die Gründe für die Arbeiten. Aber der 34-Jährige sieht ebenso, dass der Mangel an alternativen Stellplätzen Probleme mit sich bringt: „So ein Auto produziert Abgase. Die Runden, die hier um den Block gefahren werden, schaden der Umwelt zusätzlich.“ Der Rostocker selbst verkaufte seinen Wagen, „um stressfreier zu leben“.

Erik Schweder (34) lebt gerne in der KTV. Deshalb hat er sein Auto aufgegeben.

Tiefbauamt rät dazu, auf andere Parkplätze auszuweichen

Die Kritik an der Dauer der Baustelle weist das städtische Tiefbauamt von sich: „Für die Instandsetzung ist ein Monat eine angemessene Zeit“, heißt es. Außerdem gebe es keinen Anspruch auf einen Stellplatz im öffentlichen Raum. Betroffenen rät die Behörde daher dazu, auf andere Parkbereiche auszuweichen – wohin genau, das lässt sie offen. Immerhin sei der Zustand nur temporär. „Nach Fertigstellung der Maßnahme stehen die Parkplätze wieder zur Verfügung.“