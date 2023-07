﻿Parkverbot für Hansa-Rostock-Fans: Gartenstadt wird für Wildparker abgesperrt

Rostock-Gartenstadt. Die Sieben ist bekanntlich die Rostocker Zahl. Sieben Kirchtürme, sieben Rathaustürme, sieben Stadtmauern und so weiter. Jetzt gibt es in der Gartenstadt ein neues Beispiel: Das Viertel ist seit Kurzem von sieben Schranken umgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sollen bei Spielen des FC Hansa Rostock und anderen Großevents die Anwohner vor Wildparkern schützen. Erster Test ist am Sonnabend beim Testspiel gegen den FC Sevilla. Die OZ hat sich bei den Anwohnern umgehört, wie die Maßnahme bei ihnen ankommt.

„Da hat sich wohl jemand etwas dabei gedacht“

„Während den Spielen ist das schon eine erhebliche Parkbelastung hier“, sagt etwa Paul E. Er findet die Schranken daher gut: „Da hat sich wohl jemand etwas dabei gedacht. Mal sehen, wie die Umsetzung aussehen wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erklärt die Stadtverwaltung: „Die Schranken werden im Zeitraum von etwa 2,5 Stunden vor dem jeweiligen Spiel- oder Veranstaltungsbeginn geschlossen. Ein- und Ausfahren sind in dieser Zeit am Trotzenburger Weg Ecke Am Waldessaum und in der Kopernikusstraße Ecke Asternweg möglich. An diesen Sperrpunkten werden die Einfahrtberechtigten überprüft.

Hier sollen die Schranken in der Rostocker Gartenstadt ein Wildparken verhindern. © Quelle: Arno Zill

„Bei Hansa-Spielen steht hier alles voll“

Die neue Regelung ergebe sich aus dem aktualisierten Verkehrs- und Sicherheitskonzept und löse die bisherigen drei Sperrpunkte am Barnstorfer Ring, am Groß Schwaßer Weg und an der Tschaikowskistraße ab. Beim Testspiel gegen Sevilla werde das Konzept erstmals erprobt und zum Start der neuen Bundesliga-Saison am 30. Juli werde es offiziell wirksam.

Auch eine weitere Anwohnerin in der Straße Im Garten, die ihren Namen nicht nennen möchte, ist damit einverstanden: „Bei Hansa-Spielen steht hier alles voll. Auch unsere Einfahrt ist manchmal blockiert.“ Dass während der Absperrzeiten nur zwei Zufahrten offenbleiben sollen, reiche ihr.

„Besser als das bisherige Konzept“

Günther Gottschalk ist selbst Hansa-Fan, „aber die Parkerei geht mir auf die Nerven. Noch schlimmer sind allerdings die Leute, die zur Arbeitsagentur wollen und einfach hier parken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Hansa-Spielen sei es auch schon besser geworden. Gottschalk erinnert sich noch an die Zeiten, in denen der Club in der ersten Liga spielte: „Da konnten wir teilweise gar nicht mehr vom Gehöft.“ Er finde die neue Regelung sogar besser als das alte Absperrkonzept. „Dadurch musste ich immer lange Umwege fahren. Wenn wir jetzt als Anwohner jederzeit rein oder raus können, ist das in Ordnung.“

Konzept könnte verpuffen

Ein Mann, der ebenfalls anonym bleiben wollte, wundert sich auch, woher plötzlich das Geld komme. „Und es muss geklärt werden, ob Feuerwehr und Rettungsdienst freie Zufahrt haben.“ Er fürchtet, dass das Konzept verpufft: „Wenn sich herumspricht, wann die Schranken geschlossen werden, kommen die Fans einfach früher“, glaubt er.

Andere Anwohner haben dagegen gar kein Problem mit den Wildparkern. „Für mich ist das in Ordnung, wenn die drei Stunden hier stehen – solange die Rettungswege offenbleiben“, meint Stefan Mai.

Stefan Mai kommt mit den Wildparkern gut zurecht. © Quelle: OZ

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hat doch 40 Jahre lang gut funktioniert“

Und auch eine ältere Dame meint: „Das ist Quatsch. Es hat doch 40 Jahre lang ganz gut funktioniert.“ Sie selbst fährt nicht mehr Auto und erlaubt manchmal Bekannten, sich während eines Hansa-Spiels in ihre Einfahrt zu stellen. „Ich frage mich ja, ob das dann überhaupt noch möglich sein wird.“

Vonseiten der Stadtverwaltung wurde eine entsprechende OZ-Anfrage bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

OZ