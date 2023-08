Partys und Konzerte auf der Hanse Sail in Rostock: Das ist am Freitag und Samstag los

Rostock/Warnemünde. Die Hanse Sail ist nicht nur für ein vielfältiges und maritimes Angebot bei Tageslicht bekannt. Auch am Abend und in der Nacht macht das Großevent in der Hansestadt noch lange keine Pause. Wer abends noch genug Puste und Lust auf Tanz und Musik hat, wird nicht nur in Wassernähe fündig.

Freitag: Seemanns-Disco, Studentenparty und 90er Jahre

Konzerte und Tanzveranstaltungen gibt es am Freitag entlang der Kaikante in Rostock, so weit das Auge reicht. Ab 22 Uhr spielt auf der Bühne beim Restaurant „Zum Alten Fritz“ die Band „One & a half DJ“. Parallel dazu startet auf der „Skylight Stage“ bei der Haedgehalbinsel die große „Friday Dance Party“. Zur „Seemanns-Disco“ mit maritimen Klängen wird auf der „Sailors Stage“ geladen. Im „Angelockt“ legen „DJ Switch Lanes & Joker“ auf, die sonst im LT-Club für ihre tanzbaren Beats bekannt sind. Weiteres Highlight: Bei „Do Yours SUP“ wird das DJ-Trio der „Lifebuoy-Crew“ mit entspannten Latin-Beats und House-Musik für gute Laune sorgen.

Abseits der Kaikante geht es im Studentenkeller mit der „Ahoj Party“ und DJ Carsten Opitz ab 22 Uhr weiter. Die erste Stunde ist der Eintritt frei, danach zahlen Studenten drei Euro Eintritt und alle anderen Partygäste fünf Euro. Zur „Hanse-Sail-Aftershowparty“ lädt auch der Zwischenbau am Freitag ein. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel und Begleitperson.

Wer Lust auf „Trash und 90er“ hat, ist am Freitagabend im ST-Club gut aufgehoben. Bei der beliebten „Bad Taste Party“ wird von Mr. Vain bis Captain Jack und Barbie Girl alles gespielt, was das Retro-Herz begehrt. Auch, wer mal wieder zu Macarena tanzen oder hemmungslos mit Gleichgesinnten „My Heart will go on“ durch den Club schmettern möchte, wird im ST-Club einen unvergesslichen Abend erleben. Wer in Jogger oder „zeitgemäßer“ Kleidung erscheint, bekommt gratis ein Begrüßungsgetränk. Los geht es um 22 Uhr, bis 23 Uhr ist der Eintritt frei.

Zur Indie-Party lädt der Mau-Club ein ab 23 Uhr. „Tanzbrause Aftersail“ heißt das Event mit den DJs „Indiepapst“ und „Mischka McLovin“. Auch Pop, Hip Hop und elektronische Musik wird im Mau-Club gespielt. 10 Euro kostet ein Ticket im Vorverkauf.

In Warnemünde wird es beschwingt bei den „Rocktails“ im Kurhausgarten ab 19 Uhr. Wer danach noch nicht nach Hause möchte, kann Freitag und Samstag im Da Capo Club im Neptun-Hotel ab 22 Uhr weiterfeiern.

Samstag: Cutting Crew und eine Party zum Knutschen

Absolut entspannt startet der Abend mit Chillout-House zwischen karibischem Flair auf der Haedgehalbinsel. Ab 18 Uhr wird hier die Rostocker „Lifebuoy-Crew“ auflegen. DJ Niqe ist Teil des Trios. Ihm gefällt besonders, dass die Hanse Sail auch Raum für lokale Künstler schaffe und so die Möglichkeit biete, das Fest mitzugestalten.

Im „Angelockt“ wartet ein Mix aus Electro, Rnb und Hip Hop auf tanzwütige Gäste. „DJ Culture“ sorgt dort ab 19 Uhr bei der Veranstaltung „Hai Fesh“ für einen ausgelassenen Tanzabend. Beliebt ist auch das „Weindorf“ auf der Silohalbinsel, wo am Samstagabend ab 20 Uhr die „UC Band“ rhythmische Klänge zum passenden Drink präsentiert.

Tageshighlight für jeden 90er-Jahre Fan: Cutting Crew am Samstagabend. Auf der „Skylight Stage“ wird die britisch-kanadische Band, die in den 1980er Jahren mit den Singles „(I Just) Died in Your Arms“ und „I’ve Been in Love Before“ bekannt wurde, Teil der Hanse Sail 2023 sein. Auch Tourismusdirektor Matthias Fromm freut sich „als Kind der 80er“ auf die Band. 20:30 Uhr geht es los auf der Haedgehalbinsel.

Im Mau-Club warten House und Techno beim Event „High Tides“ mit der „Lifebuoy Crew“. 12 Euro kostet ein Ticket im Vorverkauf, ab 23 Uhr bringen die drei Rostocker DJs die tanzende Menge zum Schwitzen.

Etwas ungewöhnlich im Titel, aber definitiv beliebt ist die „Dorfbums feat. Vögel(n) mit Freunden“-Party im Zwischenbau. „Tanzen, Feiern, Knutschen lautet das Motto“, erklärt die Webseite des Clubs. Musik aus den 90ern und 2000ern sowie Techno werden gespielt. 22 Uhr startet die Party, 10 Euro kostet der Eintritt.

In Warnemünde steigt die „Hanse Sail Strandparty“ bis 22 Uhr an der „Wal Srandbar“. Der Eintritt ist kostenfrei. Im Kurhausgarten findet 19:30 Uhr die „Mr. Rod Show“ statt. Romantische Seemomente können Schaulustige beim großen Auslaufen der „Aidadiva“ am Passagierkai genießen.

