﻿Mit Kettensäge und einem offenen Ohr: Wie dieser Pastor aus MV zum Männerversteher wird

Rostock. „Männer weinen heimlich... Männer sind so verletzlich“, hat schon Herbert Grönemeyer musikalisch treffend festgestellt. Das vermeintlich starke Geschlecht ist nicht unbedingt bekannt dafür, gern über Probleme zu sprechen und sich auch mal schwach zu zeigen. Der evangelische Pastor Ralf Schlenker aus MV hat sich der Männerarbeit verschrieben und sieht seine Arbeit als Berufung.

Waldbaden mit Mountainbike, Sargbaukurse, Kettensägenseminare und das alles mit geistlichem Beistand – das sind die Ideen, die der Pastor umgesetzt hat, um Männer zu stärken.

Pastor: „Männer brauchen ein geistliches Angebot“

„Wenn Sie einen Mann auffordern, über seine Probleme zu reden, wird das nicht funktionieren. Aber spätestens Samstagabend bricht es aus den meisten heraus. Das Bedürfnis ist definitiv da“, erklärt Pastor Schlenker über seine Erfahrungen an gemeinsamen Männerwochenenden. Daher verbindet der Geistliche seine Männerangebote gern mit körperlichen Aktivitäten. „Aber Männer brauchen auch ein geistliches Angebot – dann kommen selbst Männer an den Punkt, über Gefühle reden zu können.“

Pastor Ralf Schlenker hofft, dass Männer mehr reden. © Quelle: Martin Börner

Der Altersdurchschnitt der Männer habe sich in den vergangenen Jahren schon erheblich gesenkt, von vorher im Schnitt um die 80, heute im Schnitt um die 60 Jahre. „Natürlich würden wir gern auch jüngere Männer ansprechen.“ Aber Schlenker weiß auch um den immer stärker werdenden Verlust der Kirchenmitglieder. „Die meisten Männer um die 30 verlassen die Kirche. Spätestens wenn sie ihre erste Gehaltsabrechnung sehen. Jetzt in diesen Zeiten noch mehr als früher.“

Geistlicher aus MV: Männer sind mehr auf Leistung geprägt

Warum können die Herren der Schöpfung sich nur so schwer öffnen? „Männer gehen gern an ihre Grenzen und sind mehr auf Leistung aus. Männer brauchen einen anderen Zugang zu Spiritualität.“ Doch was sind die Themen, die Männer bewegen? „Da ist alles dabei. Von Partnerschaftsproblemen bis Sterben, Tod. Das geballte Leben eben. Oft ist auch Kindererziehung ein großes Thema oder das Verhältnis zum eigenen Vater“, erklärt Schlenker.

Pastor Ralf Schlenker will vor allem Männern eine spirituelle Stütze sein. © Quelle: Martin Börner

Der 53-Jährige erkennt, dass die Rollen der Männer mehr und mehr vielseitig werden und manchmal nur schwer erfüllbar. Einerseits der liebevolle Vater in Elternzeit, andererseits der unumstößliche Fels in der Brandung. Schlenker hat darum einen frommen Wunsch: „Ich würde jedem Mann wünschen, dass er einen Freund oder Begleiter hat.“ Eine Art Mentor, der immer für einen da ist.

Auch Ralf Schlenker steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Als Beauftragter für Generationen und Geschlechter ist er im Land unterwegs, arbeitet als Religionslehrer in einer Schweriner Schule und im Männerforum der Nordkirche in der Rostocker Grubenstraße. Der Theologe weiß aus eigener Erfahrung: „Für Männer ist es auch manchmal hart, aus sich herauszukommen. Ich brauche auch meine Zeit, um mich den Männern zu öffnen – aber die Entwicklung ist ja auch das Schöne daran.“

Pastor plant nächstes Männerwochenende in Boltenhagen

Aber nicht nur Gruppenangebote sind für Männer möglich. „Ich habe immer ein offenes Ohr. Jeder kann sich an mich wenden.“ Beinahe predigend fügt der Pastor an: „Männer müssen reden, reden, reden. Mann darf die Männer nicht vergessen.“ Einen Wandel in der Entwicklung von Männern sieht Schlenker durchaus positiv. „Es gibt viel mehr männliche Erzieher als früher.“

Auch in anderen Bereichen werden männliche Kräfte händeringend gesucht. „In der Hospizarbeit ist dringender Männermangel.“ Ein zentrales und heilsames Thema, das dem Pastor immer mehr begegnet, ist die Vergebung. „Vor allem aus der Vergebung gegenüber sich selbst resultiert die Freiheit. Das ist die frohe Botschaft.“ Der Wille sei da: „Jeder muss den Weg für sich finden, damit er nicht unerlöst durch die Gegend läuft.“ Er fügt hinzu: „Die Menschen haben es in sich.“

Das nächste Männerwochenende findet vom 18. bis 20. November bei der Herbstrüste in Boltenhagen statt. Anmeldungen sind bis zum 21. Oktober möglich. Kontakt zu Ralf Schlenker gibt es per E-Mail an ralf.schlenker@maennerforum.nordkirche.de oder unter der Telefonnummer 0381/26053629.