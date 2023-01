﻿Auto rast in Pastow ungebremst durch eine Hauswand – Fahrer leicht verletzt

In Pastow bei Rostock hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer in Pastow (Landkreis Rostock) durch eine Hauswand gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt – gegenüber der Polizei gab er an, dass er sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern kann.

