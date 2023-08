Bezahlbarer Wohnraum

Pegel: Mietpreisbremse in Uni-Städten Rostock und Greifswald bleibt bestehen

Wegen des weiterhin angespannten Wohnungsmarkts in Greifswald und Rostock soll dort weiterhin eine Mietpreisbremse gelten. Die Städte hätten frühzeitig signalisiert, dass die Verlängerung einer Sonderregel sinnvoll sei, sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin.