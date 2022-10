﻿Peter Maffay in Rostock: Hunderte Fans bei Autogrammstunde

Rostock. Friederike Kleeblatt (40) war mit Tochter Nia (8) extra aus Boizenburg nach Rostock gekommen: Der Musiker Peter Maffay hatte gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer am Donnerstagnachmittag zur Autogrammstunde in den Warnow-Park geladen. Hunderte warteten am Nachmittag bereits auf die beiden prominenten Gäste, bereits vormittags um halb neun waren die ersten Fans vor Ort.

Im Mittelpunkt der Autogrammstunde standen die beiden Bücher, die Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer gemeinsam veröffentlicht haben: „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ und „Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft“. Die dazugehörigen Zeichnungen kommen von Joëlle Tourlonias. „Sie hat vieles so dargestellt, wie es bei uns zu Hause zugeht“, lobte Maffay.

Fans von Peter Maffay warten geduldig in der Schlange

„Entstanden sind die beiden Bücher für unsere Tochter Anouk“, erläuterte Hendrikje Balsmeyer die Entstehungsgeschichte, „da war sie ein Jahr alt.“ Es geht in den Geschichten um ein kleines Mädchen, das nachts träumt und auch im Alltag ihre eigene Fantasie spielen lässt. So sind die Geschichten nicht nur von Kindern nachvollziehbar, auch von Familien. Der Publikumserfolg scheint dem Konzept recht zu geben: Entsprechend groß war am Donnerstag der Andrang der Fans in Rostock, die geduldig in der Schlange warteten.

Hunderte Menschen standen am Donnerstag im Warnow-Park an, um sich von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer deren Kinderbücher signieren zu lassen. © Quelle: Ove Arscholl

Schwerpunkt der Autogrammstunde waren natürlich die beiden Bücher, doch Peter Maffay signierte auch CDs oder Poster. Die Popularität des Musikers ist ungebrochen. Seit diesem Jahr ist Peter Maffay neben Stefanie Kloß und Rea Garvey und Mark Forster auch Jury-Mitglied der Sat.1-Castingshow „The Voice“. „Eigentlich ist die Bühne mein Zuhause“, sagte Peter Maffay am Rande der Autogrammstunde, aber in der Jury fühle er sich auch wohl. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele tolle Talente gibt“, sagte der Musiker, „die muss man fördern und natürlich auch ein bisschen beschützen.“