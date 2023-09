„We Love Rock ’n’ Roll“: Peter Maffay startet seine Abschiedstour in Rostock

Rostock. Peter Maffay geht auf Abschiedstour. Das hat der Sänger am Donnerstag (21. September) angekündigt. Der 74-Jährige will nach mehr als 50 Jahren im Geschäft mehr Zeit für seine Familie haben, wie er bei der Pressekonferenz in Köln sagte. Mit einer letzten Tour durch Deutschland „We Love Rock ’n’ Roll“ sagt er daher „Farewell“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei zehn Konzerten in zehn Städten wird er ein letztes Mal für seine Fans singen. Den Auftakt macht er im Rostocker Ostseestadion am 21. Juni 2024. Tickets dafür gibt es bereits jetzt für 60 Euro zu kaufen. In Rostock hatte er 1986 seine ersten beiden Konzerte in der DDR gespielt.

Tour von Peter Maffay endet in Leipzig

Anschließend tritt er noch Hannover (22. Juni), München (28. Juni), Bremen (2. Juli), Berlin (4. Juli), Hamburg (7. Juli), Köln (12. Juli), Stuttgart (16. Juli), Frankfurt (18. Juli) und als Letztes in Leipzig (20. Juli) auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit ihm auf Tour gehen wird auch die amerikanische Sängerin Anastacia (55). Maffay hat mit ihr zuletzt ein seinen Hit „So bist Du“ auf Englisch als Duett aufgenommen.

Lesen Sie auch

Für Maffay wird es zwar die letzte Tour dieser Art sein, ganz aus der Öffentlichkeit ziehen, möchte er sich aber nicht. Er wollte sich jetzt auf andere Projekte konzentrieren.

In Rostock hat Peter Maffay zuletzt im vergangenen Oktober eine Autogrammstunde gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer im Warnow-Park gegeben.

OZ