Sanierung der Petersdorfer Straße in Rostock: Buslinien 19 und 49 werden umgeleitet

Rostock. Wegen der Bauarbeiten in der Petersdorfer Straße müssen die Buslinien 19 und 49 ab Dienstag, 9. Mai 2023, umgeleitet werden. Darüber informierte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Das betrifft die Strecke zwischen Hafenbahnweg und Seehafen. Die Haltestellen Bahnbetriebswerk und Krummendorf Nord entfallen in beiden Richtungen ersatzlos.

Umleitung Linie 19

In Richtung Seehafen fahren die Busse der Linie 19 bis zur Haltestelle Hafenbahnweg regulär. Danach wenden sie und fahren über die östliche Petersdorfer Straße, Hinrichsdorfer Straße und die Autobahn 19 zum Überseehafen und ab Haltestelle „Seehafen Fähre“ weiter in gewohnter Linienführung. In der Gegenrichtung nutzen die Busse die gleiche Strecke.

Umleitung Linie 49

Die Busse der Linie 49 fahren ebenfalls regulär in Richtung Seehafen bis zur Haltestelle Hafenbahnweg. Danach wenden sie, fahren über die östliche Petersdorfer Straße, Hinrichsdorfer Straße und A19 zum Überseehafen und ab Haltestelle „Am Seehafen“ weiter in gewohnter Linienführung. In der Gegenrichtung nutzen die Busse die gleiche Strecke.

Die Buslinien 19 und 49 werden umgeleitet © Quelle: RSAG

Durch die längeren Fahrzeiten der Busse verkürzen sich teilweise die Umsteigezeiten am Dierkower Kreuz und am S-Bahnhof Lütten Klein. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab in der Online-Fahrplanauskunft unter www.rsag-online.de zu informieren.