﻿Neue Häuser im Petrigarten Rostock: Warum Interessenten länger auf ihre Wohnungen warten müssen

Rostocker Bauträger

Die Design-Immobilien Rostock GmbH ist eigenen Angaben zufolge als Bauträger im gesamten norddeutschen Raum und den mecklenburgischen Ostseebädern tätig. Sie bietet Objekte im Bereich von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Ferienimmobilien und Gewerbebau an und hat bis dato eigenen Angaben zufolge Projekte mit einem Bauvolumen von insgesamt 500 Millionen Euro bearbeitet. Zu ihren aktuellen Projekten gehört auch das Wohnquartier „Am Campus“ in Roggentin, wo Reihenhäuser entstehen sollen sowie die Stadthafenresidenz an der Lübecker Straße in Rostock. Der Wohnkomplex am Kabutzenhof zählt 32 Eigentumswohnungen, alle bereits verkauft.