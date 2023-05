﻿Veranstaltungen an Pfingsten in Rostock und Warnemünde: Das ist los am Wochenende und Feiertag

Wer sich fragt „Was kann ich heute machen“, hat am Feiertags-Wochenende viele Aktivitäten zur Auswahl. Familien mit Kindern und Udo-Jürgens-Fans kommen auf ihre Kosten, Konzert-Liebende und Günstig-Shopper auch. Was Einheimische und Urlauber von Samstag bis Montag (27.- 29. Mai) geboten wird – unsere Tipps.

Rostock. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten – so lautet eine Binsenweisheit. Zum Glück sieht das Veranstaltungsprogramm alles andere als spärlich aus. Wer in Rostock und Warnemünde das lange Feiertagswochenende unterhaltsam füllen möchte, kann aus vielen Aktivitäten wählen. Die OZ gibt Tipps, wohin sich ein Ausflug lohnt.