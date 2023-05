﻿Pfingsten in Rostock: So stehen die Chancen auf ein freies Hotelzimmer

Rostock. Sonne und Temperaturen um die 18 Grad Celsius: Die Vorhersagen für das lange Pfingstwochenende in Rostock sind vielversprechend. Wer die freien Tage spontan an der Ostsee verbringen möchte, hat Glück. Trotz guter Buchungslage gibt es noch freie Hotelzimmer in der Hansestadt.

„Das Hotel Neptun ist aktuell schon sehr gut gebucht. Viele Gäste aus ganz Deutschland nutzen das lang anhaltende sonnige Wetter für ein paar erholsame Tage an der Ostsee“, heißt es aus dem Hotel Neptun in Warnemünde. Wer noch auf ein Zimmer mit Meerblick hofft, sollte sich beeilen – es stehen nur noch wenige zur Verfügung.

Trend geht zu kurzfristigen Buchungen

Der Vorbuchungsstand für das Pfingstfest liege dennoch hinter den Erwartungen und dem Vorjahr zurück. „Viele Stammgäste haben zwar schon ,ihr‘ Lieblingszimmer bei uns gebucht, aber der Trend für kurzfristige Anfragen – auch an Feiertagen – ist auch bei uns spürbar.“

Diese Erfahrung macht auch Frank Martens, Direktor vom Ringhotel Warnemünder Hof in Diedrichshagen. „Wenn man mich vergangene Woche gefragt hätte, hätte ich gesagt, dass es schlechter läuft, als in der Vergangenheit, doch nun scheint es sich auf dem Vorjahresniveau zu bewegen“, sagt er. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sei das Hotel mit etwas mehr als 80 Prozent fast ausgebucht. „In diesem Jahr war es deutlich kurzfristiger – das liegt wohl auch daran, dass die Leute die Wettervorhersage abgewartet haben, die ja jetzt ganz positiv ist.“

Landesweit 76 Prozent Auslastung erwartet

Über das Onlinebuchungsportal www.rostock.de/unterkuenfte werden derzeit für den Zeitraum von Freitag bis Montag noch wenige Verfügbarkeiten im Stadtzentrum sowie in Hohe Düne, Markgrafenheide und Warnemünde angezeigt.

Im Ostseebad gibt es noch freie Zimmer. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Umfrage des Landestourismusverbands (TMV) zufolge wird zu Pfingsten landesweit mit einer Auslastung von 76 Prozent gerechnet – im vergangenen Jahr waren es 85 Prozent. „Aus Erfahrung wissen wir: Wenn das Wetter mitspielt, ziehen die kurzfristigen Buchungen noch an; jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns verstärkt im Wettbewerb mit internationalen Reisezielen befinden, in die das Reisen nach der Pandemie wieder einfacher geworden ist“, sagt TMV-Chef Tobias Woitendorf.

Diese Zahlen sind laut Dittmar Birkhahn vom Hotel am Hopfenmarkt realistisch. „Wir sind zu etwa 75 Prozent ausgelastet über Pfingsten. Ich bin zufrieden. Kurzentschlossene können noch kommen.“

Kurze Urlaubsdauer – gute Stimmung

Ludwig Deutsch, Resort Manager im Aja-Hotel Warnemünde, sieht einen leichten Trend zu einer verkürzten Reisedauer. „Die meisten anreisenden Gäste dürfen wir ab Samstag begrüßen, sodass noch einige Zimmer für die Freitagnacht verfügbar sind“, sagt er. „Bis Montag freuen wir uns dann, wie im Vorjahr auch, über ein volles Haus.“

Auch Daniel Bojahr, Chef im Radisson blu in der Rostocker Innenstadt, hat noch freie Zimmer. Es ist sehr gut gebucht, aber man bekommt noch was. Vor allem diejenigen, die das tolle Wetter von Sonntag auf Montag nutzen wollen. Da ist noch mehr Platz als an den anderen Tagen“, sagt er. Er freut sich auf die Urlauber. „Das ist immer ein schöner Atmosphärenwechsel. Geschäftsreisende sind immer in Eile. Jetzt haben wir wieder eine entspannte Phase mit Freizeitreisenden, die sich auf den Strand freuen.“

