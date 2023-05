﻿Pfingsten: Diese Bäcker in Rostock haben am verlängerten Wochenende geöffnet

Frisches Gebäck an den Feiertagen

Viele Bäckereien in der Hansestadt Rostock haben über die Feiertage an Pfingsten geöffnet. Aber Vorsicht: Die Öffnungszeiten weichen oftmals von den gewohnten Regelungen ab.

Wer zu Pfingsten mit frischen Brötchen und süßen Naschereien vom Bäcker in den Tag starten möchte, wird auch in diesem Jahr wieder in der gesamten Hansestadt fündig. Hier finden Sie eine Übersicht über die Öffnungszeiten einiger Filialen in Rostock.

