﻿Pfingstmarkt in Rostock: Schausteller hoffen auf viele Besucher – „Es könnte mehr los sein“

Für neue Wohnungen im Grünen

17 Euro Miete pro Quadratmeter in Rostock: „Wucherpreise“ der Wiro sorgen für Unmut

Schock für Mieter in der Hansestadt: Beim Neubauprojekt in der Thierfelderstraße ruft nun auch Rostocks kommunales Wohnungsunternehmen Höchstpreise auf. Was die Wohnungen kosten sollen, wie hoch das Interesse ist und wie die Wiro die Zahlen begründet.