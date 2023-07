﻿Pflege in Not – Mitarbeiter und Unternehmer demonstrieren in Rostock mit Menschenkette für mehr Geld

Rostock. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt: Um fünf Minuten nach zwölf Uhr haben sich am Freitag Pflegekräfte am Vögenteich versammelt. Denn sie finden, dass es mit Blick auf den Pflegenotstand ebenfalls bereits fünf nach zwölf ist, und wollten deshalb demonstrieren. Die Forderung: „Eine bessere Refinanzierung der Pflege“, so Thomas Vitte.

Der Inhaber des gleichnamigen Pflegedienstes ist sauer auf die Politik. Deshalb habe er auch die Demonstration angemeldet. Schon im Vorfeld wurde dafür in der Branche geworben. „Es ist wichtig, dass viele kommen. Denn wenn es der Pflege schlecht geht, geht es irgendwann allen schlecht“, so Vitte.

Eine bessere Refinanzierung ist laut Vitte notwendig, da die Tarife erhöht wurden. Das bedeutet mehr Geld für die Mitarbeiter im Pflegedienst, allerdings sind die Erstattungen der Kassen an die Pflegedienste gleich geblieben.

Gestiegene Kosten an Pflegebedürftige weitergegeben

„Das bedeutet, wir müssen die Kosten teilweise schon an die Pflegebedürftigen weitergeben, das ist kein guter Zustand“, so Vitte. Ebenfalls würden die gestiegenen Kosten Pflegebedürftige dazu drängen, die Pflegeleistungen zu reduzieren. „Obwohl sie eigentlich viel mehr bräuchten“, so Vitte.

Der Pflegedienstinhaber sieht die Folgen dessen noch viel größer. „Wenn die Pflegebedürftigen die Pflege nicht mehr bezahlen können, müssen diese oft auf die Hilfe der Angehörigen zurückgreifen“, erklärt Vitte. „Angehörige, die eigentlich arbeiten gehen und die Wirtschaft am Laufen halten“, fährt er fort.

Betroffene protestiert mit Beschäftigten

Deshalb stehe er mit seinem Team größtenteils auch stellvertretend für die Pflegebedürftigen auf der Straße. Auch nahmen vereinzelt Pflegebedürftige selbst an der Demonstration teil. „Ich schaffe es einfach nicht mehr, ich muss zu viel zuzahlen“, so Käthe. Die auf einen Rollator angewiesene Frau ist gemeinsam mit ihren Pflegern zur Demonstration gekommen. „Die Politik muss es besser machen“, so die ältere Dame.

Die pflegebedürftige Käthe gemeinsam mit einer ihrer Pflegerinnen. © Quelle: Constantin Krüger

Höhepunkt der Versammlung war eine Menschenkette, in der sich alle Teilnehmer der Versammlung einreihten. Sprechchöre riefen immer wieder „Pflege in Not“.

Unterstützung von Passanten

Von den vorbeifahrenden Autofahrern gab es durchgehend Zuspruch – es wurde gehupt und Daumen hoch gezeigt. Laut Polizei nahmen mehr als 80 Personen an der Versammlung teil, die ungefähr eine halbe Stunde dauerte. Zwischenzeitig wurde eine Fahrbahn zur Hälfte gesperrt, ansonsten kam es zu keinen weiteren Verkehrseinschränkungen.

