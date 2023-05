﻿Pflückroboter und Solarmobile: Karls in Rövershagen digitalisiert Erdbeerernte

Rövershagen. Es sind keine Mondfahrzeuge, die über die Erdbeerfelder rund um Rövershagen rollen. Aber ein bisschen fremd wirken die Wagen schon, die hinter den Erntehelfern herfahren. Erstmalig setzt Karls-Chef Robert Dahl in diesem Jahr auf technische Unterstützung. Denn die Solarmobile sollen den Pflückern die Arbeit erleichtern – eine Reaktion auf den Personalmangel, den auch Dahl immer mehr spürt.

„Wir haben schon vor einem Jahr die ersten Versuche mit dieser autonom fahrenden Plattform gemacht“, sagt der Unternehmer, der dafür mit dem Hamburger Start-up Ant Robotics zusammenarbeitet. Denn es werde immer schwerer, für die körperlich harte Arbeit auf den Feldern Personal zu finden, weil auch im Nachbarland Polen, aus dem die meisten Erntehelfer in MV stammen, die Löhne steigen. Trotz der Mindestlohnerhöhung hierzulande würden immer mehr Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland nun schon genauer überlegen, ob sie zur Saisonarbeit nach Deutschland kommen.

Steigende Löhne in Polen führen zu Personalrückgang

Mithilfe der solarbetriebenen Wagen könnten seine Mitarbeiter nicht nur ihren Verdienst steigern, sondern müssten auch etwas weniger schuften. „Denn sie müssen die Erdbeerkisten nicht mehr bis zur Sammelstelle am Rand des Feldes schleppen und dort im Zweifel auch noch warten“, erklärt der 52-Jährige. Das übernimmt nämlich jetzt die Technik.

Fünf der autononen Erntewagen werden derzeit bei Karls eingesetzt. © Quelle: Karls

Jeweils acht Erntehelfer teilen sich einen dieser Wagen, der vollautomatisch hinter ihnen herfährt und – wenn er voll ist – die Erdbeeren selbstständig zur zentralen Annahme bringt. Dadurch könnten die Männer und Frauen weiterpflücken und bis zu 20 Prozent mehr verdienen, da sich ihr Gehalt neben dem festen Mindestlohn auch aus einer Provision pro Kilo zusammensetzt.

Pflückroboter brauchen schwebende Erdbeeren

In der aktuell laufenden Saison testet Dahl erst einmal fünf dieser Wagen. Erweiterung nicht ausgeschlossen. Auch was die weitere technische Unterstützung der Ernte angeht. Denn noch in diesem Jahr könnten auch die ersten Pflückroboter auf Karls-Feldern zum Einsatz kommen. Dafür kooperiert Dahl mit der Hochschule Wismar und der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV), die bereits einen solchen Ernteroboter entwickelt haben. Laut Robert Dahl könnte das Modell schon im kommenden Jahr die Marktreife erreichen.

Solarbetriebene Wagen sollen den Erntehelfern bei Karls die Arbeit erleichtern. Die autonomen Fahrzeuge bringen die Früchte nach dem Beladen selbst zur Anlieferstelle, sodass die Erntehelfer keine Kisten mehr schleppen müssen. © Quelle: Karls

Um die Technik nutzen zu können, dürfen die Erdbeeren aber nicht mehr auf dem Boden wachsen. „Bedingung ist der Anbau in sogenannten Stellagen, weil da der Roboter mit seiner Kamera- und Sensortechnik besser rankommt, wenn die Früchte hängen“, erklärt der Karls-Chef. Noch erledige kein Erdbeer-Bauer in Deutschland seine Ernte mithilfe von Robotern. Aber in Rövershagen gibt es bereits Stellagen-Anbau, der nicht nur für die menschlichen Erntehelfer rückenfreundlicher ist, sondern auch einen Praxistest für die Robotertechnik ermöglicht, weil die Früchte dabei in Pflanzgefäßen auf Armhöhe wachsen.

Unternehmer Dahl sieht bezüglich der zunehmenden Technisierung der Ernte einen großen Handlungsdruck. „Wenn wir nicht jetzt schon etwas tun, dann gibt es in spätestens zehn Jahren keine regionalen Erdbeeren mehr, sondern nur noch welche aus Marokko oder Spanien“, sagt er. Denn die Konkurrenz der Produzenten aus Niedriglohnländern sei immens – und die Menschen hierzulande in der Masse nicht bereit, trotz des Wunsches nach mehr Regionalität dafür auch mehr zu zahlen. „Wir haben deshalb trotz Inflation, Mindestlohn und steigender Kosten den Preis vom letzten Jahr gehalten, auch wenn der schon eng war“, so Dahl. Aber die 3,30 Euro pro 250-Gramm-Schale seien für viele Kunden schon zu teuer. Die digitale Unterstützung sei deshalb eine Chance, die Erdbeerernte, die pro Jahr bis zu 8000 Tonnen beträgt, künftig auch mit weniger Helfern realisieren zu können.

