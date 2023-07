Kostenfrei bis 14:03 Uhr lesen

Ausblick

Hafenfest mit Feuershow in Boltenhagen: Programm, Parkplätze, Toiletten – alle Infos hier

Es wird heiß in Boltenhagen. Ob das Wetter am Wochenende mit hohen Temperaturen aufwartet, ist noch nicht vollends gesichert. Dafür wird beim Hafenfest der Himmel brennen. Mit Feuershow und Feuerwerk. Alles, was Sie zur großen Party wissen müssen.