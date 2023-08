﻿Pilzsaison in Rostock ist bereits gestartet: Das müssen Sammler wissen

Rostock. „Der ist essbar“, sagt Oliver Duty, der Pilzsachverständige des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit geschultem Blick. Er zeigt auf einen Perlpilz, der unter einem Baum im Barnstorfer Wald in Rostock steht. Der Experte zieht ihn aus dem Boden und zeigt auf die Merkmale: „Er hat eine rötliche Farbe und man erkennt am Stiel die typischen rotverfärbten Madengänge.“

Auch wenn dieser Pilz essbar ist, kommt Duty gleich auf eine wichtige Regel zu sprechen. „Niemals Pilze roh verzehren“, sagt er. Derzeit seien viele Sammler in den Wäldern MVs unterwegs. Der Grund dafür: die Pilzsaison hat dieses Jahr viel früher angefangen als in den vergangenen Jahren, weil der Sommer bisher warm – aber auch sehr nass war. Laut Duty führt dies quasi zu einer wahren „Explosion des Pilzwachstums“.

Was vor dem Pilz-Verzehr beachtet werden muss

Im Dschungel der Pilzsorten bietet Duty Orientierung an. Er ist seit Jahren zuständig für die Anleitung und Koordination der ehrenamtlich tätigen Pilzberater, die Sammlern in ganz MV helfen. Er zeigt auf, welche Pilze giftig oder essbar sind, was beim Sammeln wichtig ist und worauf als Anfänger oder sogar erfahrener Pilzsammler geachtet werden muss.

Wenn die Pilze zum Verzehr gesammelt werden, müssen sie richtig geputzt und ausreichend erhitzt werden, mindestens 15 bis 20 Minuten. Pilzeiweiß sei schwer verdaulich: „Bitte keine Unmengen davon essen“, rät Oliver Duty.

Der Grüner Knollenblätterpilz von der Seite aufgenommen. Er ist gut an seinen Sack um die Knolle zu erkennen. © Quelle: Martin Börner

Neben den essbaren Perlpilzen sieht Duty auch giftige Vertreter, die sehr gefährlich werden können. „Dieses Jahr gibt es viele Giftpilze, vor allem zahlreiche Pantherpilze und Karbolegerlinge“, beobachtet Duty besorgt. Der Grüne Knollenblätterpilz sei einer der tödlich giftigsten Pilzarten hier und verantwortlich für viele Gifttode in Deutschland und Europa.

„Die Latenzzeit ist sehr lange und bis Symptome auftauchen, sind die meisten Giftstoffe bereits im Blut. Das trifft beim Grünen Knollenblätterpilz zu, aber nicht zwingend bei anderen Giftpilzen“, ermahnt der Pilzkenner. Der Grüne Knollenblätterpilz könne eine schwere Lebervergiftung verursachen.

Was Pilz-Anfänger sammeln sollten

Für Duty steht fest: „Für Anfänger ist es ratsam, erstmal Röhrlinge zu sammeln, Steinpilze, Maronen oder Pfifferlinge, denn sie sind gut zu erkennen“. Nach und nach könne das Wissen weiter ausgebaut werden.

Detailaufnahme eines Perlpilz. © Quelle: Martin Börner

Ratsam sei es auch, einen luftdurchlässigen Korb dabeizuhaben. „Bloß keine Plastiktüten benutzen“, sagt Duty. Die beste Methode für Anfänger seien zu Beginn zwei Körbe. Der Grund sei einfach: „In dem einen Korb sammelt man die Pilze, die man bereits sicher kennt und weiß, dass sie essbar sind und in dem anderen diejenigen, bei denen man nicht sicher ist und dann schnell zum Pilzberater geht.“

Experte rät: Keine Pilz-Apps verwenden

Die ehrenamtlichen Pilzberater werden von Duty aus- und fortgebildet, damit sich der Wissensstand erweitert und besser geholfen werden kann. Von sogenannten Pilz-Apps rät der Sachverständige vehement ab: „Die Apps sind sehr unzuverlässig, denn sie erkennen nicht, ob ein Pilz schimmelt oder sie erkennen sogar den Pilz falsch“, sagt Oliver Duty. „Dies kann fatale Folgen haben.“

So erreichen Sie die Pilzberater in MV Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland in Deutschland, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, ehrenamtliche Pilzberater ausbilden zu lassen, die als Ansprechpartner für Pilzsammler dienen. Ein Überblick über die Kontakte der ehrenamtlichen Pilzberater: Rostock: Ria Bütow unter 03 81 / 2 00 28 29 und Veronika Weisheit unter 03 81 / 29 64 17 80 oder 01 73 / 2 89 28 99 Ribnitz-Damgarten: Reinhard Jürß unter 03 82 1 / 39 02 50 oder 01 60 / 6 28 54 28 Wismar: Reinhold Krakow unter 0 38 41 / 22 89 17 Rügen: Eckhard Berger unter 03 83 93 / 3 14 04 oder 01 76 / 29 18 98 62 Schwerin: Phillip Müller unter 01 73 / 8 87 44 27 Stralsund: Frank Dommer unter 01 57 / 39 08 33 01 Greifswald: Karina Toballa unter 0 15 77 / 3 08 48 81

Wenn ein Sammler nicht weiß, was für ein Pilz er vor sich hat oder sogar bereits einen verzehrt hat, ist es wichtig, den ganzen Pilz zum Pilzberater oder direkt ins Krankenhaus zu nehmen. „Ein unbekannter Pilz muss komplett sein, denn wichtige Merkmale können auch in der Erde stecken“, betont Duty.

Verbindung zwischen Pilzen und Bäumen

Bestimmte Pilzarten haben auch eine Verbindung mit speziellen Bäumen, wie der essbare Goldröhrling. Dieser sei laut des Pilzexperten immer bei einer Lerche zu finden. Der Grüne Knollenblätterpilz wachse immer in der Nähe von Laubbäumen. Der Pilz liefert dem Baum Wasser und der Baum liefert dem Pilz Zucker.

Der Grüne Knollenblätterpilz, teilweise komplett aus dem Boden entnommen, um ihn ansprechen zu können © Quelle: Jessica Lauinger

Um den Grünen Knollenblätterpilz von einem Champignon zu unterscheiden, sei es wichtig, sich die Lamellen des Pilzes anzuschauen. Der junge Champignon habe grau- und rosafarbene Lamellen und der etwas ältere braunfarbige. Die des Grünen Knollenblätterpilzes seien immer weiß, führt der Sachverständige weiter aus.

Der Karbolegerling, ein giftiger Vertreter der Champignons, ist leicht mit seinem verzehrbaren Verwandten zu verwechseln. „Wenn man ihn am Stiel oder oben auf dem Hut ankratzt, werden diese Stellen schnell chromgelb und der Pilz riecht unangenehm chemisch nach Karbol oder Tinte“, erzählt Duty. Da es mehr als 70 Champignonarten gibt, sei es nicht immer leicht, die Essbaren zu unterscheiden, selbst für die Pilzberater.

Beim Pilzesammeln nicht vom Wetter täuschen lassen

Ein wichtiger letzter Punkt spricht Duty am Ende seiner Tour an: „Das Wetter spielt eine große Rolle beim Sammeln von Pilzen. Je nach Wetterlage sehen die Pilze anders aus. Die gleiche Art kann dann auf einmal größer oder kleiner sein, die Farbe ändern oder schneller verschimmeln“.

Eine vielfältige Erfahrung sei nötig, um Pilze freihand bestimmen zu können. „Die Pilzberater sind da. Bitte immer zu uns kommen, damit Schlimmes verhindert werden kann. Prävention ist sehr wichtig“, sagt Duty abschließend.

