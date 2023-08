﻿Toter Pinguin in Rostocker Zoo entdeckt: Brachten Einbrecher ihn um?

Rostock. Im Rostocker Zoo ist am Dienstagmorgen ein seltener Pinguin tot aufgefunden worden – mit aufgeschnittener Kehle und abgetrenntem Kopf, in einer Blutlache. Die Kripo geht davon aus, dass der Pinguin getötet wurde. Im größten Zoo des Landes herrscht Entsetzen.

Nach OZ-Informationen war das Tier am Morgen aufgefunden worden, der Zoo rief sofort die Polizei. Der Verdacht: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter waren über Nacht in den Tiergarten eingedrungen, auch in das Gehege der gefährdeten Art. Dem Tier soll – so berichten es Zeugen – der Kopf mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt worden sein. Der Pinguin sei regelrecht enthauptet worden. Möglicherweise mit einem scharfkantigen Stein, der am Morgen blutverschmiert in der Nähe des Kadavers gefunden wurde.

Ermittler sichern Spuren im Pinguingehege. © Quelle: Stefan Tretropp

Die Spurensicherung sicherte bis in die Nachmittagsstunden Spuren am möglichen Tatort. Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Lembke wird aktuell wegen eines möglichen Hausfriedensbruchs ermittelt. Sollte sich bestätigen, dass Eindringlinge den Pinguin getötet haben, könnten Sachbeschädigung und ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz hinzukommen.

Der getötete Pinguin im Gehege, dem Tier wurde der Kopf mit einem scharfen Gegenstand abgetrennt. © Quelle: Stefan Tretropp

Im Rostocker Zoo leben derzeit 27 Pinguine. Zu dem Tod des Humboldt-Pinguins äußerte sich der Tiergarten zunächst nicht. Eine Sprecherin verwies lediglich auf die laufenden Ermittlungen und betonte, dass der Tierpark trotz des Vorfalls geöffnet sei.

OZ